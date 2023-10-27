Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 27 октября 2023Россия

Путин сообщил о нелегально попадающем в Россию с Украины оружии

Путин сообщил, что в Россию с территории Украины нелегально попадает оружие

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Владимир Путин сообщил, что в Россию с территории Украины нелегально попадает оружие. Такое заявление он сделал на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу, 27 октября. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — пояснил Путин.

Каким способом нелегальное оружие и боеприпасы попадают в Россию, глава государства не уточнил. Но отметил, что необходимо выявить каналы, по которым они попадают в страну, продумать дополнительные меры для пресечения подобной деятельности, а также проверить, как организованы меры ведомственного контроля.

Он также предложил Совбезу в целом обсудить вопрос, касающийся оборота оружия на территории страны. На сегодняшнем заседании Совбеза выступят руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев. «Я попрошу коллег доложить поподробнее, но и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания», — подытожил Путин.

Встречу главы государства с постоянными членами Совбеза ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Куликова
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Посол Палестины заявил о разработке проекта по эвакуации россиян из сектора Газа

      В Москве трое мужчин выстрелили в посетителя кафе и скрылись

      В США модернизируют главную ядерную бомбу

      В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Производители оружия в США заявили о трудностях на фоне двух конфликтов

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

      Военное крыло «Исламского джихада» заявило о пуске ракет по израильским городам

      Бразильский клуб сделал предложение Дзюбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости