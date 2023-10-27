Путин сообщил о нелегально попадающем в Россию с Украины оружии

Путин сообщил, что в Россию с территории Украины нелегально попадает оружие

Президент Владимир Путин сообщил, что в Россию с территории Украины нелегально попадает оружие. Такое заявление он сделал на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу, 27 октября. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», — пояснил Путин.

Каким способом нелегальное оружие и боеприпасы попадают в Россию, глава государства не уточнил. Но отметил, что необходимо выявить каналы, по которым они попадают в страну, продумать дополнительные меры для пресечения подобной деятельности, а также проверить, как организованы меры ведомственного контроля.

Он также предложил Совбезу в целом обсудить вопрос, касающийся оборота оружия на территории страны. На сегодняшнем заседании Совбеза выступят руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава МВД Владимир Колокольцев. «Я попрошу коллег доложить поподробнее, но и всех остальных прошу включиться в обсуждение проекта решения нашего сегодняшнего оперативного совещания», — подытожил Путин.

Встречу главы государства с постоянными членами Совбеза ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.