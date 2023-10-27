Путин потребовал пресекать незаконное попадание оружия в Россию
Президент России Владимир Путин потребовал пресекать незаконное попадание оружия в страну, в том числе с Украины, передает ТАСС.
Глава государства на заседании с постоянными членами Совбеза предложил проработать дополнительные меры по данному вопросу.
«Сейчас не буду вдаваться в детали, но сегодня особенно. Имею в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет», — отметил Путин, рассуждая о важности пресечения незаконного оборота оружия.
Президент попросил подробнее доложить о ситуации руководителя Росгвардии Виктора Золотова и главу МВД Владимира Колокольцева.
До этого Путин рассказал об окончании работ над современными видами стратегического оружия.
По информации главы государства, было проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой практически неограниченной дальности полета «Буревестник» и фактически завершились работы по межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».