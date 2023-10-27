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14:11, 27 октября 2023Россия

Путин потребовал пресекать незаконное попадание оружия в Россию

Президент Путин потребовал пресекать незаконное попадание оружия в Россию

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин потребовал пресекать незаконное попадание оружия в страну, в том числе с Украины, передает ТАСС.

Глава государства на заседании с постоянными членами Совбеза предложил проработать дополнительные меры по данному вопросу.

«Сейчас не буду вдаваться в детали, но сегодня особенно. Имею в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет», — отметил Путин, рассуждая о важности пресечения незаконного оборота оружия.

Президент попросил подробнее доложить о ситуации руководителя Росгвардии Виктора Золотова и главу МВД Владимира Колокольцева.

До этого Путин рассказал об окончании работ над современными видами стратегического оружия.

По информации главы государства, было проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой практически неограниченной дальности полета «Буревестник» и фактически завершились работы по межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».

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      Анна Щербакова
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