Раскрылась тайная передача Украине разведывательных дронов Словенией

Defense News: Словения тайно передала Украине разведывательные дроны

Раскрылась тайная передача Украине разведывательных дронов Bramor производства компании C-Astral Словении. Об этом пишет издание Defense News.

Об этом рассказал представитель C-Astral и оператор беспилотника Ерней Модерц. По его словам, дроны уже некоторое время применяют украинцы.

Также компания получает обратную связь от Вооруженных сил Украины, чтобы вносить изменения в устройства. Точное количество дронов, переданных Украине, неизвестно.

Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине. Вместо этого Братислава сделает упор на гуманитарной помощи.