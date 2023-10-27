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09:35, 27 октября 2023Мир

Раскрылась тайная передача Украине разведывательных дронов Словенией

Defense News: Словения тайно передала Украине разведывательные дроны

Фото: Mario Skraban / Getty Images

Раскрылась тайная передача Украине разведывательных дронов Bramor производства компании C-Astral Словении. Об этом пишет издание Defense News.

Об этом рассказал представитель C-Astral и оператор беспилотника Ерней Модерц. По его словам, дроны уже некоторое время применяют украинцы.

Также компания получает обратную связь от Вооруженных сил Украины, чтобы вносить изменения в устройства. Точное количество дронов, переданных Украине, неизвестно.

Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине. Вместо этого Братислава сделает упор на гуманитарной помощи.

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      Александр Слабиев
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