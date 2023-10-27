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12:18, 27 октября 2023Экономика

Российская авиакомпания признала невозможность использовать треть самолетов

«Ведомости»: треть парка авиакомпании Azur Air отправлена на техобслуживание

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air использует для полетов только две трети парка — 14 самолетов из 22. Этот факт признал заместитель гендиректора по производству авиакомпании Андрей Муканин, пишут «Ведомости».

По словам источника в компании, остальные самолеты отправлены на техническое обслуживание. При этом из тех лайнеров, что летают, четыре находятся в собственности перевозчика, а десять принадлежат российским лизингодателям.

Восемь остающихся на земле самолетов принадлежат иностранным лессорам, поэтому на международных рейсах компания использовать их не может. Муканин отметил, что Azur Air продолжает переговоры с зарубежными лизингодателями и российскими органами власти о возможности выкупа самолетов, их детали не раскрываются. Вместе с тем в компании все равно рассчитывают на положительный финансовый результат по итогам этого года.

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Муканин заверил, что центр техобслуживания Azur Air выполняет все виды работ, вплоть до разборки самолетов и проверки всех узлов и агрегатов. В ремонте двигателей компании помогает Иран. Сколько моторов в настоящее время находится в ремонте, топ-менеджер не уточнил, но подчеркнул, что безопасность полетов не пострадала.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Utair обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с требованием взыскать с армянской компании по техобслуживанию самолетов Aquila Technics 176 миллионов рублей за нарушение контракта по поставке двигателей. Договор был заключен и оплачен уже после начала боевых действий на Украине и западных санкций против авиаотрасли, но так и не был исполнен.

Нехватка двигателей и их ремонт являются одной из ключевых проблем, решить которые своими силами отечественная авиаотрасль не в состоянии. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов указывал, что массовое выбытие самолетов иностранных производителей начнется с 2025 года.

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      Платон Щукин
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