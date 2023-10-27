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20:26, 27 октября 2023Силовые структуры

Россиянка выложила из мести интимное видео с бывшим и получила два года условно

Под Курском условно осудили женщину, выложившую в сети интимное видео с бывшим

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курской области суд приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно 20-летнюю местную жительницу, выложившую интимное видео с бывшим возлюбленным в соцсети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и пункту «б» части 3 статьи 242 («Распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием сети интернет») УК РФ. Ей назначен испытательный срок 1,5 года и штраф 30 тысяч рублей.

По данным ведомства, фигурантка сняла на видео без согласия своего партнера их интимную жизнь. Затем она отправила запись подруге и разместила на своей странице. Россиянка призналась, что сделала это из мести. Она раскаялась.

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      Екатерина Кашурникова
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