Россиянкам назвали самый модный цвет волос на осень

Стилист Рокицкий посоветовал россиянкам темный цвет волос с золотистыми отливами

Топ-стилист, партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris Максим Рокицкий назвал россиянкам самый модный цвет волос на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания «Леди Mail.ru».

Речь идет об окрашивании «шоколадный шелк», который представляет собой темный оттенок с едва заметными золотистыми отливами. По словам эксперта, к данному цвету особенно рекомендуется присмотреться девушкам с карими глазами. «Окрашивание точно украсит обладательниц теплого цветотипа, а также он будет одинаково интересно выглядеть как на светлой, так и темной коже», — объяснил Рокицкий.

Кроме того, специалист отметил, что «шоколадный шелк» подойдет обладательницам поврежденных от предыдущих процедур окрашивания волос. Собеседник издания пояснил, что преображение в упомянутый цвет не так агрессивно воздействует на пряди и придает образу, в целом, естественности.

Ранее стилист-парикмахер Марина Лисина раскрыла россиянкам способы, которые помогают надолго сохранить цвет волос после окрашивания. В первую очередь эксперт пояснила, что после изменения оттенка пряди нуждаются в особом уходе. По этой причине она порекомендовала пользоваться подходящим по типу волос шампунем и кондиционером. Помимо этого, Лисина отметила важность применения увлажняющих масок, которые обеспечивают дополнительное питание.