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20:40, 10 октября 2023Ценности

Россиянкам раскрыли способы сохранить цвет волос после окрашивания надолго

Фото: Henri Pham / Unsplash

Стилист-парикмахер Марина Лисина раскрыла россиянкам способы, которые помогают надолго сохранить цвет волос после окрашивания. Соответствующий материал публикует «Metro Москва».

В первую очередь эксперт пояснила, что после изменения оттенка пряди нуждаются в особом уходе. По этой причине она порекомендовала пользоваться подходящим по типу волос шампунем и кондиционером. Помимо этого, Лисина отметила важность применения увлажняющих масок, которые обеспечивают дополнительное питание.

«Применяйте после мытья волос несмываемый уход, который создаст защиту цвета и обеспечит легкое расчесывание. Это могут быть масла, флюиды, спреи, кремы и сыворотки», — добавила она.

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Среди прочего, специалистка заявила, что поддержанию холодного оттенка способствуют тонирующие средства. Вдобавок стилист уточнила, что важно беречь волосы от агрессивного воздействия утюжков и фена с помощью термозащиты. При этом Лисина порекомендовала посещать парикмахера каждые три-шесть месяцев, чтобы убирать секущиеся кончики.

«После окрашивания волосы становятся более уязвимыми, поэтому стоит избегать других агрессивных процедур, таких как химическое выпрямление или перманентная завивка», — предупредила собеседница издания. Кроме того, женщина также сообщила, что правильное питание значительно влияет на здоровье волос.

Ранее в октябре парикмахер Стеф (фамилия неизвестна), проживающая в Массачусетсе, США, назвала популярную прическу, которая портит внешний вид женщины. По ее мнению, челка-шторка подходит далеко не всем. Данный элемент стрижки будет плохо смотреться с длинными прядями из-за трудностей в укладке.

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    Екатерина Ештокина
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