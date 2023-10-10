Парикмахер назвала портящую внешний вид женщины популярную прическу

Парикмахер Стеф (фамилия неизвестна), проживающая в Массачусетсе, США, назвала портящую внешний вид женщины популярную прическу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По ее мнению, челка-шторка подходит далеко не всем. Данный элемент стрижки будет плохо смотреться с длинными прядями из-за трудностей в укладке. Кроме того, к подобной прическе не стоит прибегать обладательницам густых и волнистых волос.

Также специалистка посоветовала отказаться от челки-шторки девушкам с жирным типом кожи. «Если у вас жирная кожа, то будьте готовы к тому, что волосы будут постоянно касаться вашего лица», — предупредила она.

В сентябре стилист и визажист Иван Субота назвал отличительные черты ставшей модной осенью 2023 года стрижки «рабочий» боб. Эксперт рассказал, что данная разновидность боба характеризуется длиной до подбородка и удачно смотрится в холодных цветах — например, в пепельном оттенке. При этом особенно актуальны будут легкие волны и небрежный вариант упомянутой укладки.