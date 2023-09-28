Российский стилист назвал модной «рабочую» стрижку

Стилист Иван Субота назвал отличительные черты модной стрижки «рабочий» боб

Стилист и визажист Иван Субота назвал отличительные черты ставшей модной осенью 2023 года стрижки «рабочий» боб. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам эксперта, данная разновидность боба характеризуется длиной до подбородка и удачно смотрится в холодных цветах — например, в пепельном оттенке. При этом особенно актуальны будут легкие волны и небрежный вариант упомянутой укладки.

«Обязательно "живите" с прической в течение дня: трогайте руками, перекидывайте на разные стороны. Небрежный шик и взъерошенный образ — главный тренд на грядущую осень», — посоветовал собеседник издания.

Ранее в сентябре звездный стилист Марина Рой и арт-директор российского бренда средств для волос Алексей Ярославцев перечислили россиянкам вечно модные стрижки. В первую очередь в список вошла многослойная ступенчатая прическа лесенка. Помимо этого, Рой назвала популярную в девяностые пикси и челку-шторку, лучше всего сочетающуюся с каре или длинными волосами.