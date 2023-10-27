Российских защитников прав потребителей приговорили к срокам за вымогательство
В Петербурге суд вынес приговор троим защитникам прав потребителей за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Один их них проведет два года и три месяца в колонии строгого режима, а двоих других лишили свободы на два года условно.
По версии следствия, мужчины разработали план по получению денег от владельцев магазинов. 9 февраля они провели «контрольную закупку» алкоголя несовершеннолетним в магазине в Сестрорецке. После продажи продукции подростку П
подсудимые обратились к руководству магазина и под предлогом неразглашения данных о нарушении потребовали 45 тысяч рублей. Директор испугался и передал эту сумму.
2 октября в Москве полиция задержала девятерых подозреваемых в вымогательстве. Они выдали себя за представителей общественной организации по защите прав потребителей, а после выявления нарушения начали вымогать у администратора магазина деньги за неразглашение информации о произошедшем.