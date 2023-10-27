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10:46, 27 октября 2023Силовые структуры

Российских защитников прав потребителей приговорили к срокам за вымогательство

Суд в Петербурге вынес приговор защитникам прав потребителей за вымогательство

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Петербурге суд вынес приговор троим защитникам прав потребителей за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Один их них проведет два года и три месяца в колонии строгого режима, а двоих других лишили свободы на два года условно.

По версии следствия, мужчины разработали план по получению денег от владельцев магазинов. 9 февраля они провели «контрольную закупку» алкоголя несовершеннолетним в магазине в Сестрорецке. После продажи продукции подростку П
подсудимые обратились к руководству магазина и под предлогом неразглашения данных о нарушении потребовали 45 тысяч рублей. Директор испугался и передал эту сумму.

2 октября в Москве полиция задержала девятерых подозреваемых в вымогательстве. Они выдали себя за представителей общественной организации по защите прав потребителей, а после выявления нарушения начали вымогать у администратора магазина деньги за неразглашение информации о произошедшем.

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      Варвара Митина
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