Российских защитников прав потребителей приговорили к срокам за вымогательство

Суд в Петербурге вынес приговор защитникам прав потребителей за вымогательство

В Петербурге суд вынес приговор троим защитникам прав потребителей за вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Один их них проведет два года и три месяца в колонии строгого режима, а двоих других лишили свободы на два года условно.

По версии следствия, мужчины разработали план по получению денег от владельцев магазинов. 9 февраля они провели «контрольную закупку» алкоголя несовершеннолетним в магазине в Сестрорецке. После продажи продукции подростку П

подсудимые обратились к руководству магазина и под предлогом неразглашения данных о нарушении потребовали 45 тысяч рублей. Директор испугался и передал эту сумму.

2 октября в Москве полиция задержала девятерых подозреваемых в вымогательстве. Они выдали себя за представителей общественной организации по защите прав потребителей, а после выявления нарушения начали вымогать у администратора магазина деньги за неразглашение информации о произошедшем.

