Салтыкова рассказала о деталях своего райдера

Певица Ирина Салтыкова перечислила детали своего райдера

Российская эстрадная певица Ирина Салтыкова в интервью Мадонне Мур раскрыла детали своего райдера. Видео доступно на YouTube.

57-летняя исполнительница рассказала, что райдер во время гастролей по городам России у нее «обычный».

«У меня обычный райдер: бизнес-класс — обязательно, лучший в городе отель пять звезд — обязательно, машина Mercedes — это все самое дорогое. А остальное все просто — обычный завтрак, обед, ужин. Что есть в городе, то и едим», — перечислила требования артистка.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал о деталях райдера эстрадной певицы Аллы Пугачевой. По словам медиаменеджера, главным пунктом в списке условий для выступления исполнительницы был теплый загородный дом или отель.

Лавров подчеркнул, что райдеры звезд 90-х годов были скромнее, чем у современных исполнителей.

Позже сообщалось, что российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, прописал в своем райдере 60 сосисок определенной марки и фрукты.