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16:27, 27 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о поставках на Украину турецких кассетных боеприпасов

DO: Украина в июле импортировала 18 партий турецких кассетных боеприпасов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина в июле импортировала 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства, которые по документам была отправлены румынской торговой компанией. Об этом сообщает издание Defence One (DO) со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

«18 партий кассетных боеприпасов M483A1 с маркировкой турецкого производства прибыли на Украину 31 июля, согласно украинским документам, собранным Import Genius», — сообщает издание.

Отправителем в документах указана румынская торговая компания Romtehnica, принадлежащая Министерству обороны Румынии. По данным Defence One, Киев закупил более шести тысяч снарядов по цене 2972 доллара за штуку. Сообщается, что они были изготовлены в период с 1994 по 2022 год и были отремонтированы перед отправкой.

Ранее газета Foreign Policy сообщила, что с ноября прошлого года Турция поставляет Киеву разработанные в США кассетные боеприпасы. В Кремле усомнились в достоверности этой информации, но не опровергли ее.

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      Алевтина Запольская
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