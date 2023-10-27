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22:30, 27 октября 2023Мир

Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

WP: США пытаются уговорить Израиль отказаться от полномасштабной операции в Газе

Фото: Reuters

Власти США пытаются убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что администрация Байдена призывает Израиль воздержаться от полномасштабного наземного вторжения и вместо этого провести «хирургическую» кампанию с применением авиаударов и рейдов спецназа.

По информации собеседника издания, Вашингтон выражает опасения, что наземная операция помешает предпринимаемым действиям по освобождению заложников, приведет к многочисленным жертвам среди гражданских палестинцев, израильских солдат и расширит войны на Ближнем Востоке.

При этом, как сообщает автор материала, среди его источников в американской администрации нет уверенности в том, что Израиль откажется от полномасштабного наземного вторжения.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха. Также израильская армия начала расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.

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      Екатерина Подвигина
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