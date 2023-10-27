Священник счел хеллоуинские тыквы детей сатанинскими символами и разломал их

В Чехии священник сломал вырезанные детьми хеллоуинские тыквы для борьбы со злом

Священник из Чехии решил устроить борьбу со злом и разломал вырезанные детьми хеллоуинские тыквы. Об этом пишет Daily Mirror.

Пастор Яромир Смейкаль из чешской деревни Курдейов выходил из своей жилой пристройки, когда увидел перед церковью вырезанные и украшенные к Хеллоуину тыквы. Он счел их сатанинскими символами и начал действовать решительно. Не желая оставлять их рядом с освященной землей, он стал пинать их и в течение двух дней разломал все тыквы.

Его действия расстроили детей из местной школы, которым принадлежали поделки из овощей. Некоторые из них даже плакали, узнав о судьбе своих творений. Местные жители обратились к Смейкалю за объяснениями, и он написал открытое письмо с извинениями, которое было опубликовано на странице деревни в социальных сетях.

«Произошло столкновение двух миров: религиозного и светского. Когда я вышел из церкви в воскресенье вечером, то увидел перед нашей освященной землей многочисленные символы праздника Хеллоуин, который был рожден современным миром, очарованным язычеством. Я действовал в соответствии с моей верой и долгом быть отцом и защитником для детей и разрушил эти символы. Только на следующий день я узнал, что поделки — часть общественных мероприятий и сделаны детьми», — написал пастор. Смейкаль также отметил, что, хотя его долг «решительно противостоять злу», он бы скорректировал способ этой борьбы, знай он о том, что расстроит своих соседей, особенно детей. Пастор извинился, но при этом отметил, что односельчане должны понимать, что он обязан давать отпор «духовному злу» даже в том случае, когда люди творят его, сами того не понимая.

Ранее сообщалось, что в Бразилии священник спасся от выпущенной в его грудь пули благодаря кресту. Священнослужитель Хайро Луис Гусберти подвозил двух прихожан домой, когда преступник выстрелил в лобовое стекло и попал в грудь мужчине.

