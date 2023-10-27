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18:01, 27 октября 2023Интернет и СМИ

Израильтяне глумятся над палестинцами в TikTok. Они шутят про их страдания, бомбежки и нехватку воды

В TikTok распространяются видео, где израильтяне высмеивают жителей сектора Газа

Фото: Atia Darwish / Globallookpress.com

В социальной сети TikTok начали распространяться ролики, в которых израильтяне смеются над людьми в секторе Газа. Авторы контента выставляют притворщицами палестинских матерей, потерявших детей в результате обстрелов, а также шутят про то, что у жителей региона нет доступа к воде и электричеству.

Израильская блогерша обвинила палестинских матерей в обмане

Большой резонанс в сети в середине октября вызвало видео израильской блогерши и художницы по спецэффектам Евы Коэн, высмеявшей палестинских матерей. В опубликованном ролике она с окровавленным лицом сидит в хиджабе, держит в руках куклу, изображающую неживого ребенка, и просит о помощи. Затем инфлюэнсер показывает, как перед съемками этой сцены она нанесла на лицо пудру и кетчуп, чтобы создать впечатление, будто она попала под обстрел.

Блогершу раскритиковал американский журналист Рафаэль Шимунов. «В то время как на палестинцев в Газе падают бомбы, израильтяне, такие как Ева Коэн, переоделись в арабов и зашли в TikTok, чтобы сказать, что палестинские матери инсценируют свою гибель», — написал он в соцсети X (бывшее название — Twitter). С ним согласились другие пользователи. «Это ужасно», — заявила комментаторша под ником Yuh-Line Niou.

«Она [Коэн] считает, что фотографии, поступающие из Газы, поддельные? Абсолютно отвратительно», «Это, пожалуй, самая оскорбительная вещь, которую я видел», «Безумие, что этим людям [израильтянам] не хватает сочувствия, учитывая то, что случилось с ними во Второй мировой войне», — написали пользователи соцсети X в комментариях под видео блогерши.

В TikTok смеются над тем, что у жителей Газы нет воды и света

Коэн стала не единственной, кто поглумился над палестинцами в TikTok. Так, например, блогерша с ником danaraz.makeup разместила видео, где она смеется над тем, что у жителей сектора Газа нет воды и электричества. В ролике девушка хвастается, что может сходить в душ, в отличие от палестинцев, а также включать свет дома и пользоваться кондиционером.

Все больше израильских (...) создателей контента участвуют в акциях, высмеивающих палестинцев в Газе за то, что у них нет воды или электричества. И вы хотите, чтобы мы их пожалели

Хади Насраллапользователь соцсети X

Пользовательница Нойа Коэн в шуточном ролике показала, как женщины в секторе Газа под обстрелами красятся и выбирают аксессуары, чтобы выйти из дома. В других видео блогеры пародируют палестинцев. Для роликов они рисуют монобровь, делают зубы черными и надевают хиджабы.

В аду есть особое место для тех израильских инфлюэнсеров, которые насмехаются над палестинцами

s0f111aaпользователь соцсети X

При этом сейчас этих роликов в TikTok уже нет: администрация блокирует такие публикации за нарушение правил платформы.

В сети появились слухи, что блогерам обещают деньги за поддержку Израиля

Одновременно с этим в сети появились сообщения о том, что блогеры получают денежное вознаграждение за публичную поддержку Израиля в сети. «Ваш голос может помочь людям узнать правду о том, что происходит в Израиле, и о войне с терроризмом», — говорится в послании, якобы рассылаемом инфлюэнсерам от имени израильских властей.

Сотрудники экстренных служб сектора Газа работают на месте израильских ударов по жилым домам

Сотрудники экстренных служб сектора Газа работают на месте израильских ударов по жилым домам

Фото: Mohammed Salem / Reuters

TikTok-блогер с ником YourFavoriteGuy, на аккаунт которого подписаны 2,9 миллиона человек, рассказал, что сионистская организация пообещала ему пять тысяч долларов, если он положительно выскажется об Израиле у себя в блоге.

Я видел, как другие блогеры говорят о том, как им предлагали деньги за поддержку Израиля, и я считаю, что это абсолютно отвратительно. Я ни за что не соглашусь зарабатывать на горе палестинцев

YourFavoriteGuyTikTok-блогер

В комментарии к его видео один из пользователей заявил, что получил такое же предложение. «Мне обещали 750 долларов, а я ведь даже уже не веду блог», — поделился своим опытом colintiller.

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      Олег Давыдов
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