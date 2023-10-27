Израильтяне глумятся над палестинцами в TikTok. Они шутят про их страдания, бомбежки и нехватку воды

В TikTok распространяются видео, где израильтяне высмеивают жителей сектора Газа

В социальной сети TikTok начали распространяться ролики, в которых израильтяне смеются над людьми в секторе Газа. Авторы контента выставляют притворщицами палестинских матерей, потерявших детей в результате обстрелов, а также шутят про то, что у жителей региона нет доступа к воде и электричеству.

Израильская блогерша обвинила палестинских матерей в обмане

Большой резонанс в сети в середине октября вызвало видео израильской блогерши и художницы по спецэффектам Евы Коэн, высмеявшей палестинских матерей. В опубликованном ролике она с окровавленным лицом сидит в хиджабе, держит в руках куклу, изображающую неживого ребенка, и просит о помощи. Затем инфлюэнсер показывает, как перед съемками этой сцены она нанесла на лицо пудру и кетчуп, чтобы создать впечатление, будто она попала под обстрел.

Блогершу раскритиковал американский журналист Рафаэль Шимунов. «В то время как на палестинцев в Газе падают бомбы, израильтяне, такие как Ева Коэн, переоделись в арабов и зашли в TikTok, чтобы сказать, что палестинские матери инсценируют свою гибель», — написал он в соцсети X (бывшее название — Twitter). С ним согласились другие пользователи. «Это ужасно», — заявила комментаторша под ником Yuh-Line Niou.

«Она [Коэн] считает, что фотографии, поступающие из Газы, поддельные? Абсолютно отвратительно», «Это, пожалуй, самая оскорбительная вещь, которую я видел», «Безумие, что этим людям [израильтянам] не хватает сочувствия, учитывая то, что случилось с ними во Второй мировой войне», — написали пользователи соцсети X в комментариях под видео блогерши.

В TikTok смеются над тем, что у жителей Газы нет воды и света

Коэн стала не единственной, кто поглумился над палестинцами в TikTok. Так, например, блогерша с ником danaraz.makeup разместила видео, где она смеется над тем, что у жителей сектора Газа нет воды и электричества. В ролике девушка хвастается, что может сходить в душ, в отличие от палестинцев, а также включать свет дома и пользоваться кондиционером.

Все больше израильских (...) создателей контента участвуют в акциях, высмеивающих палестинцев в Газе за то, что у них нет воды или электричества. И вы хотите, чтобы мы их пожалели Хади Насралла пользователь соцсети X

Пользовательница Нойа Коэн в шуточном ролике показала, как женщины в секторе Газа под обстрелами красятся и выбирают аксессуары, чтобы выйти из дома. В других видео блогеры пародируют палестинцев. Для роликов они рисуют монобровь, делают зубы черными и надевают хиджабы.

В аду есть особое место для тех израильских инфлюэнсеров, которые насмехаются над палестинцами s0f111aa пользователь соцсети X

При этом сейчас этих роликов в TikTok уже нет: администрация блокирует такие публикации за нарушение правил платформы.

В сети появились слухи, что блогерам обещают деньги за поддержку Израиля

Одновременно с этим в сети появились сообщения о том, что блогеры получают денежное вознаграждение за публичную поддержку Израиля в сети. «Ваш голос может помочь людям узнать правду о том, что происходит в Израиле, и о войне с терроризмом», — говорится в послании, якобы рассылаемом инфлюэнсерам от имени израильских властей.

Сотрудники экстренных служб сектора Газа работают на месте израильских ударов по жилым домам Фото: Mohammed Salem / Reuters

TikTok-блогер с ником YourFavoriteGuy, на аккаунт которого подписаны 2,9 миллиона человек, рассказал, что сионистская организация пообещала ему пять тысяч долларов, если он положительно выскажется об Израиле у себя в блоге.

Я видел, как другие блогеры говорят о том, как им предлагали деньги за поддержку Израиля, и я считаю, что это абсолютно отвратительно. Я ни за что не соглашусь зарабатывать на горе палестинцев YourFavoriteGuy TikTok-блогер

В комментарии к его видео один из пользователей заявил, что получил такое же предложение. «Мне обещали 750 долларов, а я ведь даже уже не веду блог», — поделился своим опытом colintiller.