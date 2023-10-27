В Aviasales прокомментировали «приземление» компании-владельца
Требования Роскомнадзора (РКН) по «приземлению» Go Travel Un Limited, владеющей Aviasales, не повлияют на работу сервиса бронирования билетов. Об этом стало известно из официального комментария пресс-службы Aviasales, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
Представители сервиса уточнили, что ключевые продукты Go Travel Un Limited уже соответствуют требованиям закона РКН о «приземлении» иностранных компаний. Так, для российских пользователей уже работает форма обратной связи в приложении и на сайте.
Кроме того, подчеркнули в Aviasales, публикуемая информация соответствует законам РФ, а данные пользователей рунета хранятся на российских серверах.
Ранее стало известно, что зарегистрированную в Гонконге компанию Go Travel Un Limited включили в перечень зарубежных организаций, подлежащих «приземлению». Это обязывает организацию открыть в России филиал или юрлицо, а также зарегистрировать компанию на сайте Роскомнадзора.