В Aviasales прокомментировали «приземление» компании-владельца

Aviasales: требования РКН по «приземлению» не повлияют на работу сервиса

Требования Роскомнадзора (РКН) по «приземлению» Go Travel Un Limited, владеющей Aviasales, не повлияют на работу сервиса бронирования билетов. Об этом стало известно из официального комментария пресс-службы Aviasales, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Представители сервиса уточнили, что ключевые продукты Go Travel Un Limited уже соответствуют требованиям закона РКН о «приземлении» иностранных компаний. Так, для российских пользователей уже работает форма обратной связи в приложении и на сайте.

Кроме того, подчеркнули в Aviasales, публикуемая информация соответствует законам РФ, а данные пользователей рунета хранятся на российских серверах.

Ранее стало известно, что зарегистрированную в Гонконге компанию Go Travel Un Limited включили в перечень зарубежных организаций, подлежащих «приземлению». Это обязывает организацию открыть в России филиал или юрлицо, а также зарегистрировать компанию на сайте Роскомнадзора.

