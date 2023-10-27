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20:05, 27 октября 2023Россия

В Госдуму внесли проект о геномной регистрации родственников пропавших без вести

Кабмин внес в Думу проект о геномной регистрации близких родственников пропавших

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который предлагает проходить геномную регистрацию близким родственникам пропавших без вести. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сестры... Расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, за счет близких родственников лица, пропавшего без вести», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что геномная информация, которая получена в результате проведения геномной регистрации родственников пропавшего, будет уничтожена в случае, если пропавший найдется или в случае опознания тела.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Согласно внесенным в нижнюю палату парламента поправкам, телефонами во время уроков в школе можно будет пользоваться исключительно в учебных целях или в экстренных ситуациях.

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      Никита Абрамов
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