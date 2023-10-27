В Госдуму внесли проект о геномной регистрации родственников пропавших без вести
Кабмин внес в Госдуму законопроект, который предлагает проходить геномную регистрацию близким родственникам пропавших без вести. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
«Близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сестры... Расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, за счет близких родственников лица, пропавшего без вести», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что геномная информация, которая получена в результате проведения геномной регистрации родственников пропавшего, будет уничтожена в случае, если пропавший найдется или в случае опознания тела.
Ранее в Государственную Думу внесли законопроект об ограничении использования телефонов в школах. Согласно внесенным в нижнюю палату парламента поправкам, телефонами во время уроков в школе можно будет пользоваться исключительно в учебных целях или в экстренных ситуациях.