В Испании предложили купить деревню по цене одного дома

В Испании решили продать деревню по цене одного дома

В Испании на продажу выставили целую деревню по цене одного дома. Об этом сообщает Euronews.

Речь идет о деревне Сальто-де-Кастро, расположенной в центре биосферного заповедника на северо-западе страны, у границы с Португалией. Населенный пункт появился в 1940-х годах, когда возникла необходимость дать жилье рабочим, которые строили плотину неподалеку. В 1989 году из-за нехватки рабочих мест в нем не осталось ни одного жителя. Новому хозяину достанутся 44 дома, бар, церковь, аптека, спортивная площадка, старая казарма и полицейский участок. Кроме того, у него появится возможность наслаждаться 135 солнечными днями в году и любоваться живописными видами на реку Дуэро.

Нынешний владелец-бизнесмен впервые решил избавиться от своей собственности в 2022 году, планируя продать населенный пункт с убытком за 260 тысяч евро — дешевле средней стоимости квартиры в Барселоне. Сам он приобрел деревню примерно за 300 тысяч евро с целью превратить ее в туристический объект. За время своего владения нынешний хозяин успел выполнить некоторые архитектурные работы, но завершить застройку ему не удалось. Однако покупателя за вышеуказанную сумму найти не смогли, и через год бизнесмен поднял цену до 580 тысяч евро (около 56,6 миллиона рублей).

Уточняется, что несколько человек уже проявили интерес к покупке Сальто-де-Кастро, в связи с чем конечная стоимость объекта может вырасти более чем до 600 тысяч евро. По подсчетам риелторов, для того, чтобы привести деревню в пригодный для жизни и туристического отдыха вид, понадобится около двух миллионов евро (примерно 195,6 миллиона рублей).

В мае стало известно, что остров на Багамах из фильмов «Пираты Карибского моря» и «Казино Рояль» выставили на продажу.