Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 27 октября 2023Мир

В ООН заявили о совершении Израилем военных преступлений в Газе

УВКПЧ ООН: Израиль совершает в секторе Газа военные преступления

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Израиль совершает военные преступления в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Равина Шамдасани, сообщает РИА Новости.

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов, являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом», — констатировала она.

Ранее МИД Израиля обвинил международную неправительственную организацию Amnesty International Amnesty International в предвзятом отношении к стране и назвал ее антисемитской. Причиной этому послужило заявление организации, что военные преступления в секторе Газа совершаются всеми сторонами конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

      Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

      Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

      Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

      Посол Палестины заявил о разработке проекта по эвакуации россиян из сектора Газа

      В Москве трое мужчин выстрелили в посетителя кафе и скрылись

      В США модернизируют главную ядерную бомбу

      В России назвали хамскими заявления Британии о контактах Москвы с ХАМАС

      В Палестине заявили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости