В ООН заявили о совершении Израилем военных преступлений в Газе

УВКПЧ ООН: Израиль совершает в секторе Газа военные преступления

Израиль совершает военные преступления в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Равина Шамдасани, сообщает РИА Новости.

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов, являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом», — констатировала она.

Ранее МИД Израиля обвинил международную неправительственную организацию Amnesty International Amnesty International в предвзятом отношении к стране и назвал ее антисемитской. Причиной этому послужило заявление организации, что военные преступления в секторе Газа совершаются всеми сторонами конфликта.