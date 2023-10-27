В Польше заподозрили Украину в установке маячка в лимузин кортежа президента

Rzeczpospolita: маячок в лимузин кортежа Дуды могли поставить на Украине

GPS-маячок, обнаруженный в лимузине кортежа президента Польши Анджея Дуды, могли поставить на Украине. Об этом сообщает польский портал Rzeczpospolita.

«Автомобиль мог ездить с этим устройством несколько месяцев, и за это время его часто включали в колонну президента, в том числе во время его поездок на Украину», — сообщает издание со ссылкой на источники.

Уточняется, что речь идет о последнем визите польского президента на Украину, который состоялся 28 июня.

Ранее стало известно, что в одном из лимузинов, принадлежащих канцелярии президента Польши Анджея Дуды, обнаружили датчик слежения. Уточняется, что датчик нашли пиротехники, когда проводили проверку безопасности, предусмотренную протоколом. Автомобиль мог проездить с маячком несколько месяцев. Кто и когда установил слежку — пока неизвестно.