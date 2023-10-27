В школьный учебник по истории России внесли больше ста правок

Торкунов: в учебник по истории для старших классов внесли больше ста правок

Соавтор нового учебника по истории России для учеников старших классов ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил, что сейчас идет доработка пособия — во второе издание внесут более ста правок. Об этом он сообщил РБК.

«Работа над государственным учебником не прекращается с его выходом из типографии. Так было и в советское время, и до недавнего времени, когда авторские права на учебники принадлежали различным издательствам. Ничего не изменилось и сейчас», — сообщил он.

По словам Торкунова, который работал над школьным пособием вместе с помощником президента Владимиром Мединским и научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном, об учебнике поступают отзывы от педагогов и общественных деятелей. Впоследствии создатели пособия анализируют его содержание, в некоторых случаях находят наиболее удачные формулировки и добавляют дополнительные материалы. Среди них, в частности, ссылки на кинофильмы и книги «Белое солнце пустыни» и «Брестская крепость».

В числе изменений значатся правки в связи с изменением текущей ситуации в стране и мире, также изменения внесены в формулировки параграфа о депортации народов во время Великой Отечественной войны.

В августе Минпросвещения представило новый учебник истории для старшеклассников. В пособии кардинально оказались переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014 по 2023-й — в том числе и о СВО на Украине.

В Чечне и Ингушетии недовольство вызвал отрывок учебника для 10-х классов. Там в одном из абзацев говорилось, что чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и крымские татары во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистами. В учебнике было отмечено, что за это советское правительство решило «подвергнуть их коллективному наказанию» — депортации в восточные районы страны. О недовольстве, в частности, сообщал председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который говорил с Мединским о правках.

Впоследствии Торкунов сообщал, что в новых учебниках истории для учеников старших классов абзац о репрессированных народах перепишут, обновленная редакция учебника поступит в школы к началу учебного года в 2024 году.