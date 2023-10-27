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20:57, 27 октября 2023Россия

В центре Москвы автобус попал в ДТП из-за непогоды

На Таганской улице в центре Москвы автобус попал в ДТП, пострадали три человека
СюжетДТП в Москве:

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

На Таганской улице в центре Москвы автобус попал в ДТП, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, автобус врезался в автомобиль с мигалкой, после чего выехал на тротуар и въехал в столб.

По предварительным данным канала «МК: срочные новости», пострадали три человека — два пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля. Канал 112, в свою очередь, сообщает о четырех пострадавших.

Возможной причиной могла стать непогода — выпавший в столице снег, добавляет канал.

Ранее в октябре в Краснодаре пять человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем.

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      Антон Похиляк
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