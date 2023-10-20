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14:57, 20 октября 2023Россия

В российском городе пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем

В Краснодаре пять человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодаре пять человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении маршрутки с трамваем. Об этом сообщает городское УМВД во «ВКонтакте».

В российском ведомстве разъяснили, что 56-летний водитель маршрутки №61 марки Peugeot в микрорайоне Пашковский на пересечении улиц Горького и Бершанской проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим общественным транспортом.

Двум пострадавшим оказали помощь на месте ДТП. Трое, среди которых сам водитель маршрутки и двое его пассажиров, были госпитализированы с различными травмами.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с участием «КамАЗа» в центре Пензы.

До этого автобус столкнулся с фурой на трассе в Михайловском районе Волгоградской области. Тогда в результате аварии пострадали девять человек, в том числе четырехлетняя девочка.

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      Анна Щербакова
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