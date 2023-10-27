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10:06, 27 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала поджигателей судебного помещения в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержали поджигателей помещения мировых судей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Хабаровском крае ФСБ задержала двоих россиян, подозреваемых в умышленном уничтожении и повреждении имущества и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 14 октября из-за действий злоумышленников на улице Молодежной в поселке Ванино произошло возгорание помещения в здании мирового суда. В результате ЧП никто не пострадал. Силовики оперативно установили личности причастных к преступлению мужчин, после чего оба были задержаны. Возбуждено уголовное дело, обвиняемые на время расследования отправлены в СИЗО.

В сентябре в Шатуре следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению в поджоге трех зданий 33-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи и умышленное уничтожение чужого имущества.

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      Владимир Седов
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