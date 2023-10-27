ФСБ задержала поджигателей судебного помещения в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержали поджигателей помещения мировых судей

В Хабаровском крае ФСБ задержала двоих россиян, подозреваемых в умышленном уничтожении и повреждении имущества и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 14 октября из-за действий злоумышленников на улице Молодежной в поселке Ванино произошло возгорание помещения в здании мирового суда. В результате ЧП никто не пострадал. Силовики оперативно установили личности причастных к преступлению мужчин, после чего оба были задержаны. Возбуждено уголовное дело, обвиняемые на время расследования отправлены в СИЗО.

В сентябре в Шатуре следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению в поджоге трех зданий 33-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи и умышленное уничтожение чужого имущества.