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11:12, 27 октября 2023Силовые структуры

Задержанные ФСБ украинские агенты в Запорожье сознались

Украинские агенты, задержанные ФСБ в Запорожье, дали признательные показания
СюжетНаселение России:

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom

Агенты украинской разведки, задержанные сотрудниками ФСБ в Запорожской области, дали признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление российской спецслужбы.

Подозреваемые сознались, что занимались сбором разведданных и пропагандой среди местного населения с целью принудить их к сотрудничеству с противником против безопасности России.

ФСБ раскрыла три агентурные группы, один из участников оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В его квартире в ходе обыска силовики изъяли самодельное взрывное устройство, автомат и гранату.

Подозреваемые являлись администраторами украинского издания «РИА-Мелитополь» и Telegram-канала «Мелитополь Це Украина». Их подписчикам ФСБ направила предупреждения об ответственности за передачу украинской стороне данных, которые могут причинить ущерб интересам и безопасности России.

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      Любовь Ширижик
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