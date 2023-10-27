Зеленский провел разговор с премьером Великобритании

Зеленский обсудил положение на фронте с премьером Великобритании Сунаком

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Он рассказал британскому премьеру о положении на фронте. «Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами», — написал Зеленский.

Кроме того, политики обменялись мыслями о ситуации на Ближнем Востоке и пришли к выводу, что деэскалация конфликта будет в интересах мировой общественности.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое в том числе предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год.