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13:31, 27 октября 2023Бывший СССР

Зеленский провел разговор с премьером Великобритании

Зеленский обсудил положение на фронте с премьером Великобритании Сунаком

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Он рассказал британскому премьеру о положении на фронте. «Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами», — написал Зеленский.

Кроме того, политики обменялись мыслями о ситуации на Ближнем Востоке и пришли к выводу, что деэскалация конфликта будет в интересах мировой общественности.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое в том числе предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год.

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      Алевтина Запольская
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