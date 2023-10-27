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05:15, 27 октября 2023Россия

Житель российского региона задержал сотрудников ГИБДД и сдал их в полицию

В Шахтах житель задержал сотрудников ГИБДД и сдал их в полицию

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Житель Ростовской области задержал сотрудников ГИБДД, которые ворвались на его участок. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

На участок к местному жителю Шахт внезапно заехал автомобиль Госавтоинспекции, владелец закрыл ворота и подошел к сотрудников выяснить, почему они находятся на его территории.

Мужчина заподозрил, что правоохранители находились в нетрезвом состоянии, услышав от них запах алкоголя. Полицейские в ответ заявили, что во время погони за нарушителем случайно завернули не туда. Шахтинец вызвал наряд полиции.

Ранее в Москве задержали полицейского, вымогавшего полмиллиона рублей у мужчины за подброшенные в его квартиру наркотики.

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      Юлия Мискевич
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