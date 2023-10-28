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06:04, 29 октября 2023Бывший СССР

Артиллеристы рассказали об атаках ВСУ в направлении Токмака

Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака в Запорожской области

Фото: MOD Russia via globallookpress.com

Артиллеристы 1430-го полка регулярно отражают атаки украинских сил в направлении Токмака в Запорожской области, сообщил командир батареи Д-30 с позывным «Гора». Его слова приводит РИА Новости

По его словам, обстановка на участке напряженная, но добиться прогресса противник не может. «Гора» также рассказал об эффективности применения БПЛА, которые помогают сдерживать атаки ВСУ.

Ранее в группировке российских войск «Центр» сообщили о подавлении порядка 15 расчетов украинской артиллерии на краснолиманском направлении.

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      Марина Совина
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