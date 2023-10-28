Артиллеристы рассказали об атаках ВСУ в направлении Токмака

Артиллеристы сдерживают атаки ВСУ в направлении Токмака в Запорожской области

Артиллеристы 1430-го полка регулярно отражают атаки украинских сил в направлении Токмака в Запорожской области, сообщил командир батареи Д-30 с позывным «Гора». Его слова приводит РИА Новости

По его словам, обстановка на участке напряженная, но добиться прогресса противник не может. «Гора» также рассказал об эффективности применения БПЛА, которые помогают сдерживать атаки ВСУ.

Ранее в группировке российских войск «Центр» сообщили о подавлении порядка 15 расчетов украинской артиллерии на краснолиманском направлении.