МО: группировка «Центр» подавила порядка 15 расчетов украинской артиллерии

Российские военнослужащие подавили более десяти расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии. Также российские бойцы уничтожили танк противника. По словам Шавчука, военные нанесли удары по штурмовым группам ВСУ в районе Торского участка Серебрянского лесничества.

Также, как отметил собеседник агентства, Вооруженные силы бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) поразили районы скопления техники и живой силы противника.

Ранее сообщалось, что подразделения 1430-го полка ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley при атаке украинских бойцов. Об этом заявил командир группы БПЛА с позывным «Якут».

