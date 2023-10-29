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05:37, 29 октября 2023Россия

Российские военные уничтожили два танка Leopard на запорожском направлении

ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Подразделения 1430-го полка ВС России уничтожили бронегруппу ВСУ из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley при атаке украинских бойцов. Об этом заявил командир группы БПЛА с позывным «Якут», пишет РИА Новости.

«Мы отработали по целям, уничтожили два Leopard, два Bradley с помощью FPV-дронов, и артиллерия помогла прикрыть нашу бронегрупу», — уточнил он.

По словам командира, если раньше ВСУ работали большими группами, то теперь выдвигаются малыми и используют один-два танка или одну-две БМП Bradley.

28 октября сообщалось, что российские военные на запорожском направлении уничтожили танк Leopard. Кроме того, ВС РФ поразили четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М119 производства США.

В пятницу, 27 октября сообщалось, что российские бойцы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области. Военную технику, по подтвержденным данным, ликвидировали ударами дронов и тяжелой огнеметной системы.

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      Марина Совина
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