В Финляндии высмеяли забор на границе с Россией

MTV: жители Финляндии высмеяли забор на границе с Россией

Граждане Финляндии выступили с критикой в адрес забора на границе с Россией. Они посчитали его несерьезным, передает MTV Uutiset.

В частности, жителей Финляндии возмутили результаты строительства первых трех километров ограждения, после чего в стране решили изменить подход к строительству остальной части.

«Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии был представлен в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», — отмечается в публикации.

Глава проекта Исмо Курки добавил, что забор станет более плотным. Кроме того, эксперты доработают ряд деталей — например, крепления сетки к столбам, а также стойки для видеокамер.

Ранее Финляндия завершила строительство участка забора на границе с Россией. Сообщалось, что пограничная служба ввела в эксплуатацию барьер длиной порядка трех километров.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об остановке действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

В 2022 году в Финляндии начали проектировать забор на границе с Россией. По словам начальника отдела международного сотрудничества Пограничной службы страны Матти Питкянитти, первые сооружения, скорее всего, будут установлены на юго-восточной границе с Россией.

