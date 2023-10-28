Нетаньяху обвинил Иран в финансировании ХАМАС

Нетаньяху: военный бюджет ХАМАС обеспечивается Ираном на 90 процентов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что военный бюджет ХАМАС обеспечивается Ираном на 90 процентов. Об этом пишет ТАСС.

«Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, 90 процентов военного бюджета ХАМАС идет из Ирана. Он финансирует, он организует, он возглавляет [деятельность ХАМАС]», — отметил политик.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что его страна непричастна к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль. По его словам, подобные обвинения в адрес Тегерана не соответствуют действительности.

24 октября Биньямин Нетаньяху на встрече с военными прокомментировал ход конфликта с Палестиной. Так, он заявил о приближении следующего этапа конфликта Израиля и Палестины и подчеркнул, что он скоро наступит.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.