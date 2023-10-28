Греция отказалась пересматривать бюджет ЕС только в пользу Украины

Премьер Греции Мицотацис отказался пересмотреть бюджет ЕС только в пользу Киева

Греция отказывается пересматривать бюджет Европейского союза (ЕС), если пересмотр произойдет только в пользу выделения дополнительных средств для Киева, без предоставления денег другим странам блока на борьбу с миграцией и стихийными бедствиями. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, его слова приводит ТАСС.

Глава греческого правительства по окончании саммита Евросоюза заявил о проведении первого обсуждения пересмотра многолетней финансовой программы ЕС на 2021-2027 годы.

«Я выразил совершенно ясно нашу позицию: Греция не собирается давать согласие на решение, которое будет включать только Украину и ничего больше», — подчеркнул Мицотакис.

Премьер-министр добавил, что аргументация Еврокомиссии в пользу изменения бюджета является разумной, необходимо выделить больше средств на вопросы миграции, в первую очередь в государствах на внешней границе Европы. Кроме того, требуется больше финансирования на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит Евросоюза не смог согласовать выделение финансовой помощи Украине, но этот вопрос остается приоритетным.

