Иран отказался выполнять требования США по конфликту Израиля и Палестины

Президент Раиси: Иран отказывается выполнять требования США по конфликту в Газе

Иране не намерен выполнять требование США о невмешательстве страны в конфликт Палестины и Израиля. Об этом заявил иранский лидер Эбрахим Раиси в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Он сообщил, что американское руководство настаивает на том, чтобы Тегеран не принимал участия в конфликте. При этом, отметил политик, Вашингтон, в свою очередь, оказывает широкую поддержку Израилю. По его мнению, на фоне этого призывы США являются пустыми и бесполезными.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал, что США попросили страну не вмешиваться в палестино-израильский конфликт. По его словам, они дважды посылали запросы, содержащие соответствующий призыв.