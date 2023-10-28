Израиль не информировали об итогах визита ХАМАС в Россию

Посол Бен Цви: Россия не сообщала Израилю итоги визита делегации ХАМАС

Россия пока не сообщала израильской стороне итоги визита делегации ХАМАС, рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает РИА Новости.

«Нет, пока нет [не сообщала]. Была реакция нашего МИД. Но [контакты России и Израиля] будут, я уверен», — сказал посол.

Он также отметил, что Израиль очень недоволен этим визитом и тем, что руководителей ХАМАС в Москве приняли на высоком уровне, так как в еврейском государстве это движение считают террористическим.

«Это у нас вызвало беспокойство», — добавил посол.

Ранее МИД Израиля назвал приглашение делегации радикального палестинского движения ХАМАС в Москву «недостойным шагом». Израиль также потребовал от России немедленно выслать представителей ХАМАС из страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона считает необходимым продолжать диалог со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке: и с Израилем, и с ХАМАС.