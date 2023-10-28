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08:38, 28 октября 2023Мир

Израиль ночью нанес авиаудары по 150 подземным объектам в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о нанесении авиаударов по150 подземным объектам в секторе Газа

Фото: Ahmed Zakot / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесла авиаудары по 150 подземным объектам в секторе Газа, об этом говорится в ее заявлении в Telegram-канале.

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удар по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая террористические туннели, подземные боевые помещения и дополнительную подземную инфраструктуру», — отметили в армейской пресс-службе.

Также уточняется, что несколько членов палестинского радикального движения ХАМАС было ликвидировано. Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС, который отвечал за средства противовоздушной обороны (ПВО) и атаки дронов.

Накануне стало известно, что Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа, об этом заявил глава ее пресс-службы, бригадный генерал Даниэль Хагари.

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      Марина Совина
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