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12:51, 28 октября 2023Интернет и СМИ

Минюст подал иск о ликвидации «Русского ПЕН-Центра»

Министерство юстиции подало судебный иск о ликвидации «Русского ПЕН-Центра»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство юстиции России подало судебный иск о ликвидации «Русского ПЕН-Центра». Об этом сообщается в опубликованном на сайте Минюста извещении.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 30 октября.

«Минюст России информирует, что по административному делу (...) по административному исковому заявлению Минюста России о ликвидации отделения иностранной неправительственной некоммерческой организации — Российское отделение Международного ПЕН-клуба "Русский ПЕН-центр" — назначена досудебная подготовка», — сообщается на сайте ведомства.

Заявление о ликвидации некоммерческой организации было зарегистрировано 28 сентября.

«Русский ПЕН-центр» — отделение международной правозащитной организации, в которой состоят писатели, публицисты, поэты и журналисты.

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      Марк Леонов
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