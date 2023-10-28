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11:23, 28 октября 2023Россия

Названа возможная причина возгорания в здании российской гостиницы

Непотушенный окурок назвали возможной причиной возгорания гостиницы Kamarooms
СюжетПожар в Набережных Челнах

Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

Возможной причиной возгорания гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах мог стать непотушенный окурок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, окурок не потушил один из постояльцев. Данную версию рассматривает следствие.

Горящее здание покинули около 70 человек — 20 сотрудников и 50 гостей. В результате пожара никто не пострадал. В настоящее время огонь локализовали.

Мощный пожар полностью охватил здание гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах в Татарстане 28 октября. На опубликованных кадрах видно, что огонь распространился на все этажи российской гостиницы.

Днем ранее, 27 октября, возгорание произошло и в гостинице на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Из охваченного пламенем здания вывели восемь постояльцев.

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      Алиса Удовик
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