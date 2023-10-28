Названы сроки рассмотрения Венгрией транзита по «Турецкому потоку»

Сийярто: Венгрия будет обсуждать транзит по «Турецкому потоку» после 2024 года

Венгрия готова обсуждать перспективы поставки российского газа Будапешту через «Турецкий поток», если Москва и Киев не сумеют договориться о продлении транзита через Украину, после 2024 года. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

Давая ответ на вопрос о готовности Венгрии к прекращению транзита российского газа через Украину в случае завершения действия контракта между двумя странами на транзит в 2024 году, политик указал, что Киев по этому соглашению получает большие доходы. «И я не совсем уверен, что Украина готова потерять столько доходов», — заметил министр, отказавшись давать более расширенный комментарий по этой теме. «Они решают, как хотят», — заявил он.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда Евросоюза. Фицо сослался на проблемы с коррупцией на Украине. В свою очередь Орбан заранее и публично заявил, что поддержка ЕС не работает.