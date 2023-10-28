Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 28 октября 2023Силовые структуры

Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

СК РФ объявил в розыск возможного организатора нападений на людей в Петербурге

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) объявил в международный розыск Турала Мамедова — возможного организатора нападений на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице Главного следственного управления (ГСУ) СК по Петербургу в социальной сети «ВКонтакте».

Отдельно в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта дела о нападениях. Следователи продолжают поиски подозреваемого.

«Проведены обыски по местам возможного нахождения соучастников. В ходе обысков проверены спортивный клуб, один из заводов, расположенные на территории Ленинградской области, а также проверен ряд ресторанов», — сообщили в ГСУ.

Ранее стало известно, что в Петербурге неизвестные публикуют подборки роликов с нападениями на прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах. Предположительно, речь шла о банде приезжих из Азербайджана. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником

      «Ростов» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

      68-летний мужчина перестал чувствовать ноги из-за сахарного диабета

      Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

      В Эстонии защитников советских памятников назвали угрозой нацбезопасности

      Пентагон опроверг участие американских солдат в операции в Газе

      В США высказались о последствиях введенного Западом потолка цен для России

      Россиян предупредили об одном провоцирующем старение и бесплодие факторе

      Украина начала использовать в шахтах труд заключенных

      Врач назвал помогающую сохранить молодость мозга тренировку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости