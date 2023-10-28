Палестинцы не будут покидать сектор Газа и уходить в Египет

Посол Палестины в РФ заявил, что жители не будут покидать сектор Газа

Палестинцы не будут покидать сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Палестины в России Абделя Хафиза Нофаля.

«Палестинцы не будут покидать Газу. Они не пойдут на границу, не пойдут в лагеря Египта никогда, будут находиться на своей земле», — заявляет Нофаль. Он уточнил, что Египет даже не обсуждал с Палестиной возможность создания таких лагерей.

Ранее посол Палестины в РФ заявил, что президент страны Махмуд Аббас выступает хотя бы за временную остановку боевых действий, затем не исключает переговоры. «Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры», — сказал Нофаль.