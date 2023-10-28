Подлодку «Краснодар» решили вывести из соединения ВМФ в Средиземном море

ТАСС: подлодку «Краснодар» решили перебросить из Средиземного моря в Кронштадт

Подводную лодку «Краснодар» проекта 636.3 решили перебросить из Средиземного моря в Кронштадт для ремонта. О выведении корабля из соединения военно-морского флота в Средиземном море сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в сфере кораблестроения.

По данным агентства, подводному кораблю предстоит совершить межфлотский переход на Балтику. Когда именно подлодку «Краснодар» перебросят в Кронштадт, не уточняется, сообщается лишь, что это произойдет «в ближайшее время».

«В конце ноября начнется плановый ремонт корабля на Кронштадтском морском заводе», — приводит агентство слова источника.

Ранее стало известно, что атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» прибыла на базу Тихоокеанского флота. Экипаж подлодки, который покинул Северный флот в конце августа, успешно завершил переход Северным морским путем.