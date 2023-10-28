Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:13, 28 октября 2023Наука и техника

Подлодку «Краснодар» решили вывести из соединения ВМФ в Средиземном море

ТАСС: подлодку «Краснодар» решили перебросить из Средиземного моря в Кронштадт

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Подводную лодку «Краснодар» проекта 636.3 решили перебросить из Средиземного моря в Кронштадт для ремонта. О выведении корабля из соединения военно-морского флота в Средиземном море сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в сфере кораблестроения.

По данным агентства, подводному кораблю предстоит совершить межфлотский переход на Балтику. Когда именно подлодку «Краснодар» перебросят в Кронштадт, не уточняется, сообщается лишь, что это произойдет «в ближайшее время».

«В конце ноября начнется плановый ремонт корабля на Кронштадтском морском заводе», — приводит агентство слова источника.

Ранее стало известно, что атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» прибыла на базу Тихоокеанского флота. Экипаж подлодки, который покинул Северный флот в конце августа, успешно завершил переход Северным морским путем.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля

      Украинский боксер отказался от боя с россиянином за 400 тысяч долларов

      Вышедшая замуж за своего пасынка 53-летняя россиянка объяснила свой поступок

      Человек с параличом научился управлять бытовой техникой силой мысли

      14 регионов Украины остались без электричества

      Израиль ответил ударами по месту запуска ракеты «земля-воздух» из Ливана

      Пленный ВСУ заявил о снабжении украинских военных на передовой наркотиками

      Подлодку «Краснодар» решили вывести из соединения ВМФ в Средиземном море

      Уехавший из России актер сериала «Кухня» сдал в аренду свою квартиру

      Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости