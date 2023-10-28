Появились подробности о мощном пожаре в здании российской гостиницы

Shot: в Набережных Челнах люди босиком выбегают на улицу из горящей гостиницы

В настоящее время, когда продолжается мощный пожар в здании гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах, люди босиком выбегают на улицу. Такие подробности инцидента приводит Telegram-канал Shot.

По данным источника, персонал и всех постояльцев вывели из четырехэтажной гостиницы на Московском проспекте. Уже известно, что огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. На месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники.

О том, что в Набережных Челнах в Татарстане мощный пожар полностью охватил здание гостиницы Kamarooms, стало известно ранее в субботу, 28 октября. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что огонь распространился на все этажи российской гостиницы.

27 октября возгорание произошло и в гостинице на юго-западе Москвы. В тот момент из охваченного пламенем здания вывели восемь постояльцев.