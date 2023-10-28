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22:05, 28 октября 2023Мир

Российская авиация ударила по боевикам в Идлибе

ВКС России нанесли авиаудары по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Фото: MOD Russia via globallookpress.com

Российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Латакия и Идлиб. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, поражены подземные укрытия и пункты управления в районах населенных пунктов Кбана в Латакии, Бариша и Эриха в Идлибе.

Удары стали ответом на обстрелы правительственных войск со стороны боевиков. Как рассказал Кулить, за прошедшие сутки было зафиксировано шесть таких обстрела в разных сирийских провинциях.

Кроме того, по словам вице-адмирала, продолжается нарушение воздушного пространства Сирии со стороны стран западной коалиции, хотя их летательные средства должны получать разрешение на полеты у российской стороны.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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