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06:30, 28 октября 2023Мир

В Венгрии призвали избежать войны на Ближнем Востоке

Сийярто призвал не превратить конфликт Израиля и ХАМАС в войну между странами
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Adriano Machado / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ситуации с конфликтом между Израилем и ХАМАС важно избежать войны между государствами. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто призвал не превратить конфликт Израиля и ХАМАС в войну между странами и подчеркнул, что сейчас идет борьба с террором.

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«Если война между странами начнется на Ближнем Востоке, добавьте сюда растущую угрозу террора в Африке, добавьте войну на Украине — и тогда мы очень близко окажемся к чему-то совершенно непредсказуемому. Так что это ситуация, которую мы хотели бы избежать», — отметил он.

Ранее Сийярто заявил, что многие министры иностранных дел стран Европейского союза стали говорить об усталости от конфликта на Украине. По его мнению, поддерживать интерес общественности и СМИ к Украине очень тяжело, что также указывает на необходимость скорейшего установления мира.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Марина Совина
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