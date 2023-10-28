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17:15, 28 октября 2023Мир

Студентка умерла в Иране после задержания из-за отсутствия хиджаба

Студентка умерла после возможного задержания в Тегеране из-за отсутствия хиджаба
СюжетПротесты в Иране

Фото: Majid Korang beheshti / Unsplash

В Тегеране, столице Ирана, умерла студентка Армита Гераванд, которую, предположительно, задержали за пребывание в общественном месте без хиджаба. Об этом сообщает Reuters.

По данным иранских правозащитников, Гераванд была жестко задержана в метро, а после впала в кому, в которой находилась с 1 октября. Иранские правительственные СМИ отвергают связь комы Гераванд с ее задержанием.

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Похожий случай произошел в Иране 14 сентября 2022 года. Тогда патруль полиции нравов задержал 22-летнюю девушку Махсу Амини в Тегеране у станции метро «Шахид Хагани» и доставил в отделение. Позже Амини увезли в больницу, где она скончалась. По официальной версии властей, у девушки случился сердечный приступ. После смерти задержанной в стране начались массовые протесты и антиправительственные выступления.

Женщины в Иране обязаны носить покрывающий голову платок, хиджаб, с 1979 года, когда в стране произошла исламская революция.

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