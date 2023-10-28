Льюистонский стрелок покончил с собой
ABC News: подозреваемый в стрельбе в штате Мэн Роберт Кард покончил с собой
Льюистонского стрелка Роберта Карда нашли мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
«Власти обнаружили тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мертвым», — сказано в публикации.
Отмечается, что он скончался в результате ранения, которое он нанес сам себе.
Ранее стало известно, что 40-летнего американца Карда подозревают в стрельбе в Льюистоне, штат Мэн. Губернатор Джанет Миллс на пресс-конференции пообещала координировать его поимку с федеральными властями. По располагаемым данным, Кард служил в армии США, работал инструктором по стрельбе и дважды проходил психиатрическое лечение.