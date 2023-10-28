Устроившему аварию члену Общественной палаты Крыма смягчили меру пресечения

Устроившего аварию члена Общественной палаты Крыма Щербакову отпустили домой

Члену Общественной палаты Крыма Олегу Щербакову, устроившему аварию в состоянии алкогольного опьянения в Симферополе, смягчили меру пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Член Общественной палаты должен был находиться в СИЗО до 11 ноября, однако подал апелляцию. 27 октября меру пресечения смягчили в связи с полученными Щербаковым травмами колена и живота. В результате столкновения он также лишился части кишки. Участника палаты отпустили домой, где он будет ждать суда.

Щербаков протаранил несколько машин в сентябре. У автомобиля члена Общественной палаты оторвало колесо во время движения. После этого машину занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.