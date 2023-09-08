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19:19, 8 сентября 2023Россия

В Крыму член Общественной палаты протаранил несколько автомобилей

Член крымской Общественной палаты протаранил несколько автомобилей

Кадр: Telegram-канал Mash

В Крыму член республиканской Общественной палаты Олег Щербаков протаранил несколько автомобилей. О происшествии в Симферополе сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у автомобиля участника палаты оторвало колесо во время движения. После этого машину занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

Известно о троих пострадавших, одного из них — с автомобилем которого лоб в лоб столкнулась машина члена Общественной палаты — доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным сайта крымской Общественной палаты, Щербаков занимает должность секретаря комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления. С 2022 года по июль 2023-го он работал в должности советника председателя Общественной палаты республики.

Ранее в Москве в ДТП попал автомобиль депутата Госдумы Андрея Гурулева. Авария произошла на парковке по вине водителя другого автомобиля. Позже выяснилось, что протаранившей автомобиль депутата машиной управляла сотрудница Счетной палаты.

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    Алан Босиков
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