В Крыму член Общественной палаты протаранил несколько автомобилей

Член крымской Общественной палаты протаранил несколько автомобилей

В Крыму член республиканской Общественной палаты Олег Щербаков протаранил несколько автомобилей. О происшествии в Симферополе сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у автомобиля участника палаты оторвало колесо во время движения. После этого машину занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

Известно о троих пострадавших, одного из них — с автомобилем которого лоб в лоб столкнулась машина члена Общественной палаты — доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным сайта крымской Общественной палаты, Щербаков занимает должность секретаря комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления. С 2022 года по июль 2023-го он работал в должности советника председателя Общественной палаты республики.

Ранее в Москве в ДТП попал автомобиль депутата Госдумы Андрея Гурулева. Авария произошла на парковке по вине водителя другого автомобиля. Позже выяснилось, что протаранившей автомобиль депутата машиной управляла сотрудница Счетной палаты.