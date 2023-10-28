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09:18, 28 октября 2023Мир

В МИД высказались о размещении Россией оружия на ЗАЭС

Постпред РФ в Вене Ульянов: Россия не размещала тяжелое вооружение на ЗАЭС

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия никогда не размещала тяжелые вооружения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом высказался постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова приводит РИА Новости.

Как заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД), единственной «шероховатостью» в работе наблюдателей на ЗАЭС являются изредка возникающие сложности с допуском наблюдателей от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объекты электростанции.

«Совершенно очевидно, что ничего запрещенного на ЗАЭС нет. С самого начала российская сторона не размещала там тяжелые вооружения, нет их там и сейчас. Инспекторы имеют возможность в этом убедиться», — подытожил представитель МИД.

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной.

Вооруженные силы России взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в городе Энергодар, 4 марта 2022 года. Военные вошли в город еще 28 февраля. Охранявшие электростанцию военнослужащие Национальной гвардии Украины покинули ее и скрылись до прихода российских войск. Персонал ЗАЭС, в свою очередь, продолжил работу по обслуживанию станции и контролю за радиоактивной обстановкой.

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      Марк Леонов
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